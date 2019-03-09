Прощена неділя – це останній день Масляної, проводи або ціловник, коли всі просять один в одного пробачення, звільняючись від гріхів перед Великим постом, який почнеться вже завтра, 19 лютого.

Але просити треба з чистим серцем, як і прощати за образи.

У цей день на величезному вогнищі спалюють солом’яне опудало Масляної, яке уособлює зиму, що йде.

Опудало встановлюють у центрі величезного вогнища і прощаються з ним жартами, піснями, танцями. Лають зиму за морози і голод і дякують за веселі забави. Після цього опудало підпалюють під веселі вигуки і пісні. Потім молодь стрибає через багаття і цим змаганням у спритності і завершується свято Масляної.

У Прощену неділю ще печуть млинці, але вже не вживають алкоголь. Господині ретельно миють посуд від скоромного.

Те, що залишалося після вечері, у понеділок вже не можна було їсти, тому ввечері в неділю залишки їжі спалювали або віддавали їх тваринам.

Наші предки в цей день обов’язково милися в лазні, щоб очистити не тільки думки, а й тіло.

Перед сном необхідно надіти чистий одяг, а також постаратися заснути до півночі.

Існувала також традиція класти маленьким дітям під подушку цукерки або яблука.

Як проводять Прощену неділю в інших країнах?

У Греції Масляна триває цілих 3 тижні і завершується перед Великим постом. Тут її називають Απόκριες (АпОкріес) або Αποκριάτικα (АпокріАтіка). У ці дні вулиці і будинки прикрашають вінками і гірляндами, у містах проходять веселі карнавали, а в крамницях продаються дерев’яні жезли, які в Греції є головним символом веселощів і Масляної. На кухнях греків в цей час більше м’яса, ніж млинців. А в четвер прощаються з м’ясом. Цей день так і називається Прощай, гриль!

Болгари відзначають Масляну за сім тижнів до Великодня, у неділю. Прощену неділю тут називають Сирно заговезні або Прошка. У цей день болгари збираються всією сім’єю, молодь просить вибачення у батьків. А на саму Масляну тут готують білу халву з горіхами і листковий пиріг баницю.

В Іспанії на Масляну молодь може кепкувати над людьми похилого віку, здійснювати жартівливі крадіжки. В кінці свята традиційно проводиться похорон сардини. Люди через місто можуть пронести труп сардини, а потім поховати її в морі або спалити.

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