Найстаріша людина на планеті народилася в далекому 1903 році.

Найстарішою людиною на планеті визнано японку Кане Танаку, якій до цього моменту виповнилося вже 116 років.

Відповідний запис з’явився в Книзі рекордів Гіннеса.

Документи, що належать Танаці, свідчать про те, що довгожителька народилася 2 січня 1903 року.









Японку Кане Танаку визнано найстарішою людиною в світі / 2 фотографии

У своєї матері жінка народилася сьомою дитиною з восьми.

Танака має чотирьох власних дітей і одного прийомного.

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До слова, колишня рекордсменка була також із Японії – Тійо Міяко померла в минулому році, їй було 117 років.

Нагадаємо, найстаріший чоловік планети Масадзо Нонака помер у віці 113 років.

Фото: Книга рекордів Гіннеса