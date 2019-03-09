Найстаріша людина на планеті народилася в далекому 1903 році.
Найстарішою людиною на планеті визнано японку Кане Танаку, якій до цього моменту виповнилося вже 116 років.
Відповідний запис з’явився в Книзі рекордів Гіннеса.
Документи, що належать Танаці, свідчать про те, що довгожителька народилася 2 січня 1903 року.
Японку Кане Танаку визнано найстарішою людиною в світі / 2 фотографии
У своєї матері жінка народилася сьомою дитиною з восьми.
Танака має чотирьох власних дітей і одного прийомного.
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До слова, колишня рекордсменка була також із Японії – Тійо Міяко померла в минулому році, їй було 117 років.
Нагадаємо, найстаріший чоловік планети Масадзо Нонака помер у віці 113 років.
Фото: Книга рекордів Гіннеса
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