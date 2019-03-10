Яким буде 10 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 10 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Несприятливий день для більшості справ.

Сьогодні може проявлятися надмірна різкість та запальність і при цьому жага активної діяльності. Бажано не починати в цьому стані нових справ, оскільки результат може не виправдати ваших очікувань або розчарувати.

Краще направити цю енергію на очищення і позбавлення від непотрібного і віджилого: прибирання і чистка будинку, роботи в саду і городі, пов’язані з позбавленням від чого-небудь.

З іншого боку, якщо давно назріла необхідність усунути перешкоди або позбутися від недоброзичливців, то сьогодні відповідний для цього день.

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Однак перш ніж зважитися на різкі дії, постарайтеся оцінити ситуацію з різних точок зору – якщо дія буде помилковою, налагодити взаємини знову може бути дуже важко.

Несприятливо: надягання нового одягу, стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на березень 2019 для всіх знаків зодіаку.