PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 10 березня

Яким буде 10 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 10 березня

Гороскоп на сьогодні, 10 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Несприятливий день для більшості справ.

Сьогодні може проявлятися надмірна різкість та запальність і при цьому жага активної діяльності. Бажано не починати в цьому стані нових справ, оскільки результат може не виправдати ваших очікувань або розчарувати.

Краще направити цю енергію на очищення і позбавлення від непотрібного і віджилого: прибирання і чистка будинку, роботи в саду і городі, пов’язані з позбавленням від чого-небудь.

З іншого боку, якщо давно назріла необхідність усунути перешкоди або позбутися від недоброзичливців, то сьогодні відповідний для цього день.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 4 по 10 березня

Однак перш ніж зважитися на різкі дії, постарайтеся оцінити ситуацію з різних точок зору – якщо дія буде помилковою, налагодити взаємини знову може бути дуже важко.

Несприятливо: надягання нового одягу, стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на березень 2019 для всіх знаків зодіаку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка