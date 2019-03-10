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Прощена неділя 2019: традиції та заборони

Сьогодні Прощена неділя. Про традиції цього дня, а також обряди і заборони – у матеріалі Фактів ICTV.

прощена неділя 2019

Прощена неділя дуже щире церковне свято. У цей день прийнято просити прощення і прощати образи.

Прощена неділя щороку припадає на різні дати. Це останній день Масляної, який у 2019 році припадає на 10 березня.

Традиції та звичаї

Як писали вище цього дня прийнято від щирого серця просити прощення і відпускати образи. При чому першими цей крок повинні зробити дорослі: батьки попросити вибачення у дітей, учитель – у учнів, начальник – у підлеглих.

У цей день не можна лихословити, займатися важкою фізичною працею і земельними роботами. При цьому варто балувати себе смакотою, адже вже 11 березня настане перший день Великого 48-денного посту перед Великоднем.

За традицією варто зібратися за столом всією родиною. А якщо після святкування на столі недоїденими залишилися млинці, то чекати родині на поповнення.

Після вечері зі столу не прибирають, а накривають його білою скатертиною, потім овчиною, щоб у будинку був достаток. Залишками їжі обов’язково пригощають тварин і птахів.

Читайте: Привітання з Прощеною неділею в картинках

До речі, Факти ICTV розповідали, як просити вибачення.

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