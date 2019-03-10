Факти ICTV зібрали найкращі картинки та листівки з привітаннями з Прощеною неділею.
У Прощену неділю кожен повинен щиро попросити пробачення у своїх близьких та просто оточуючих.
Це гарний привід замислитися над своїми вчинками, словами і навіть думками. Варто зосередитися на власній духовності.
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Крім того, це хороша можливість помиритися людьми, з якими не склалися відносини.
Факти ICTV зібрали листівки з привітаннями з Прощеною неділею.
Привітання з Прощеною неділею в картинках / 4 фотографии
Нагадаємо, 10 березня – Прощена неділя у 2019 році, остання неділя перед Великим постом. За традицією цього дня християни просять один в одного прощення образ, а вороги примиряються один із одним.
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