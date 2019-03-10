Великий піст у 2019 році почнеться 11 березня і завершиться 28 квітня головним християнським святом – Світлим Христовим Воскресінням або Великоднем. Що потрібно знати людині, яка вирішила його дотримуватися?

Великий піст був встановлений церквою в пам’ять про поневіряння пустелею Ісуса Христа, який протягом 40 днів, попри спокуси, відмовляв собі в їжі.

Однак варто зазначити, що Великий піст складається насправді з 48-ми днів і останній його тиждень – Страсна седмиця – встановлена ​​на честь останніх днів земного життя, страждань і смерті Христа.

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Частини великоднього Великого посту: Чотиридесятниця (перші 40 днів); Лазарева субота (1 день – Вербна субота перед Вербною Неділею); Вхід Господній в Єрусалим (1 день – Вербна неділя, за тиждень до Великодня); Страсний Тиждень (6 днів – весь тиждень з понеділка по суботу перед святом Світлого Великодня).

Головна мета Великого посту – очищення душі людської через обмеження в їжі і молитву.

Правила Великого посту

Перед початком посту обов’язково треба попросити благословення священнослужителя, сповідатися і причаститися.

Не допускати гучних розмов, лихослів’я та конфліктів.

Не можна таїти образи, тримати злість, не мститися, не думати про погане. Також потрібно позбутися від заздрощів та не брехати.

Допомагайте людям. Якщо вас попросять про допомогу, то зробіть все можливе.

Постарайтеся відмовитися від свят. Не варто влаштовувати гучні вечірки.

Забудьте про шкідливі звички. У Великий піст неприпустимо вживання спиртних напоїв, так само потрібно відмовитися від куріння.

Щонеділі відвідувати літургії та щодня присвячувати час молитвам.

Відкладіть на час тілесні втіхи.

Протягом усіх 48 днів необхідно дотримуватися повної відмови від їжі тваринного походження та м’яса.

До речі, раніше ми писали, що і коли можна їсти під час Великого посту 2019.