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Яке порно люблять дивитися українки (18+)

Українки найчастіше шукають на PornHub відео з категорії російське порно.

Яке порно люблять дивитися українки (18+)

Українки вважають за краще дивитися відео з категорії російське порно, повідомляє видання Mashable з посиланням на дослідження порталу PornHub.

Крім того, серед українок користуються популярністю фільми для дорослих з категорій фістинг і хентай.

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Якщо подивитися на статистику по світу, то найпопулярнішою категорією серед жінок стали лесбійські відео.

Американки вважають за краще міжрасове порно. Бразилійки частіше за інших жінок шукали відео з трансгендерами, мексиканки – стриптиз.

Крім того, Україна увійшла в ТОП-20 країн, які забезпечують 71% жіночого трафіку Pornhub.

Раніше Факти ICTV писали, що популярна українська співачка Настя Каменських розповіла про свої сексуальні вподобання

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