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7 причин займатися сексом вранці

Ранковий секс зміцнює імунітет, знижує рівень стресу і спалює зайві калорії.

7 причин займатися сексом вранці

Ранковий секс набагато корисніше зарядки. Під час сексу відновлюється ритм дихання і поліпшується кровообіг.

Про це розповідають експерти Cosmo.

Крім того, ті пари, які займаються сексом вранці, набагато зосередженіше і спокійніше протягом дня.

Також більшість досліджень говорять про те, що ранковий секс здатний принести більше задоволення, ніж секс вдень або вночі. Справа у тому, що концентрація гормонів, що пробуджує пристрасть, вранці на 25% вище, ніж в інший час доби.

Читайте: Стрес, жінки та гомосексуалізм: що вбиває потенцію чоловіків та як боротися

До речі, пройдіть тест та дізнайтесь, як часто ваша кохана людина імітує оргазм.

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