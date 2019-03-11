Ранковий секс зміцнює імунітет, знижує рівень стресу і спалює зайві калорії.
Ранковий секс набагато корисніше зарядки. Під час сексу відновлюється ритм дихання і поліпшується кровообіг.
Про це розповідають експерти Cosmo.
Крім того, ті пари, які займаються сексом вранці, набагато зосередженіше і спокійніше протягом дня.
Також більшість досліджень говорять про те, що ранковий секс здатний принести більше задоволення, ніж секс вдень або вночі. Справа у тому, що концентрація гормонів, що пробуджує пристрасть, вранці на 25% вище, ніж в інший час доби.
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