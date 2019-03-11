Гороскоп на тиждень з 11 по 17 березня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 11 по 17 березня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Марина Скаді – професійний астролог, публіцист, консультант, ведуча тренінгів і семінарів. Марина займається практичною астрологією з 2007 року, а з 2015 року проводить навчальні заняття.

Гороскоп для Овнів

Фізична діяльність і взаємини носять стимулюючий характер. Заздрість, ревнощі й агресивність – потенційні фактори, яких слід уникати або усувати перш, ніж буде спроба досягти важливої угоди. Нестримні пристрасті можуть принести непоправної шкоди. Краще тримати себе в руках.

Гороскоп для Тельців

У ці дні з’являється ніжність, загострюється почуття любові, тоншає естетичний смак, підвищується апетит. Ви стаєте більш спокійними, грунтовними й обережними, але в той же час уповільненими, ніби сонними і навіть ледачими. Підвищується чутливість і чутливість до краси навколишнього світу, прагнення до маленьких радощів життя.

Гороскоп для Близнюків

Зростає потреба отримувати і передавати інформацію, обмінюватися ідеями та думками. Вам хочеться знати, що відбувається навколо, чим займаються інші. Посилюється уява і кмітливість. Розумова діяльність в цей час настільки активна, що може призводити до безсоння. З’являється тенденція ухилятися від обов’язків.

Гороскоп для Раків

Посилюється романтичний настрій, що робить вас більш чутливими, сентиментальними, схильними до мрійливості. У той же час ви стаєте більш вразливими й образливими частіше, ніж завжди. Вас будуть супроводжувати перепади настрою, примхи. Можуть проявлятися сімейні проблеми, які вимагають до себе підвищеної уваги.

Гороскоп для Левів

Ви схильні прикрашати дійсність, бачити все у рожевому світлі. У вас з’являється сильний потяг до задоволень – хочеться свят і розваг. Справи у це період йдуть успішно, посилюються організаторські здібності і жага до дій. Ви легко схоплює ідеї, пропозиції що-небудь зробити або організувати.

Гороскоп для Дів

Ви відчуєте себе впевненіше – ця позиція, приверне до вас людей та успіх, якого ви домагаєтеся. Самореклама виявиться ефективною, як і спроби повернути собі на користь чужі зусилля. Властивий приплив життєвої сили, але можливі спалахи ліні. Якщо вам властива пасивність, навряд чи цей період принесе вам користь.

Гороскоп для Терезів

Люди потягнуться до вас, як і ви до них. Ситуації, які ви створите самі будуть не менш приємними, ніж ті, в яких ви опинитеся випадково. Переговори пройдуть добре, спільні справи виявляться успішними. Теперішні можливості можуть привести до залучення однодумців до роботи.

Гороскоп для Скорпіонів

Ваші бажання суперечать емоціям. Керівництво висуває неможливі на ваш погляд вимоги, не знаючи або не бажаючи знати, який внутрішні суперечності вони викликають у вашій душі. З іншого боку, якщо обставини склалися не на вашу користь, то впевненість у собі і життєва сила допоможуть вам поліпшити їх.

Гороскоп для Стрільця

У цей період цілком вірогідні стреси, пов’язані з отриманням інформації, ідеями або спілкуванням. Критику, навіть якщо вона не спрямована особисто на вас, прийміть її на свій рахунок. Якщо не дозволите вашому егоїзму і впертості проникнути у сферу ідей, методів та інформації, терпіння допоможе подолати всі перешкоди і успішно завершити всі ваші плани.

Гороскоп для Козерогів

Обставини дозволять знайти задоволення собою, відчути новий приплив життєвої енергії. Готовність допомагати ближнім сприятливо вплине на вашу репутацію, викликаючи в оточуючих почуття, які допоможуть вам в досягненні особистих цілей. Начальство або ті, хто впливає на ваше життя будуть схильні підтримати вас – це шанс продемонструвати свої можливості.

Гороскоп для Водоліїв

Виникне конфлікт між тим, чим ви повинні займатися, і тим, що ви хотіли б робити. Головне – не дозволяти почуттям стояти на шляху до запланованої мети. З якими б труднощами вам не довелося зіткнутися, ви напевно досягнете позитивного результату саме завдяки цим складнощам, а не всупереч їм.

Гороскоп для Риб

Зовнішня активність йде на спад, але активізується внутрішнє життя. Ви занурюєтеся у власні думки, згадуєте, аналізуєте події, що сталися, свої почуття, власні і чужі вчинки. Якась звістка може глибоко засісти у свідомості, і ви будете довго обдумувати її, ніби, намагаючись розшифрувати особливий сенс, закладений у ній.