Через глобальне потепління жителі США в найближчі 50 років можуть зіткнутися з нестачею питної води.

Американські вчені дійшли висновку, що через глобальне потепління в найближчі 50 років у США може виникнути дефіцит питної води, повідомляє New Civil Engineer.

За прогнозами дослідників, найбільше зазначеній проблеми піддадуться південно-західні і центральні штати так званих Скелястих гір, а також Флорида і Каліфорнія.

Вчені прогнозують, що в найближчому майбутньому збільшиться кількість опадів, однак вони особливо не вплинуть на ситуацію з питною водою.

Це пов’язано з тим, що швидкість випаровування збільшиться через підвищення температури.

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Щоб вирішити проблему, вчені пропонують підвищити ефективність зрошення у сільському господарстві.

До слова, в Брюсселі на акцію щодо захисту клімату вийшло близько 65 тис. осіб.