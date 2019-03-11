Загальне правило Великого посту – їсти потрібно так, щоб відчувати легкість. Обтяжити себе можна і пісною їжею. Тому краще зупинити свій вибір на рецептах простих страв.
Під час посту дозволені всілякі соління (мариновані та солоні огірки, квашена капуста), а також гриби, горіхи, чай, сірий або чорний хліб, можна варити компоти, фруктові киселі та різні каші на воді з додаванням родзинок, чорносливу та кураги.
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Їсти потрібно один раз на день – ввечері, лише в суботу і неділю можна обідати і вечеряти.
Як харчуватися у Великий піст
По понеділках, середах і п’ятницях – вода, чорний хліб, фрукти і овочі.
По вівторках та четвергах – гаряча їжа, приготована без олії.
По суботах та у неділю – дозволяється їжа з олією, виноградне вино.
Гречана каша з грибами і смаженим часником
Інгредієнти на 3-4 порції:
- 1 склянка гречаної крупи;
- 1 головка часнику;
- 1 велика цибулина;
- 100 мл олії;
- 400 г гливи або шампіньйонів;
- 0,5 ч. л. меленої паприки, сіль.
Фото: Sergii Koval | Dreamstime.com
Приготування:
Залийте гречану крупу 2,5 склянками окропу, посоліть, закрийте і варіть на невеликому вогні 25 хвилин.
Очистіть часник, злегка роздавивши зубчики. Покладіть їх у маленьку каструльку, залийте олією, поставте на невеликий вогонь. Обсмажуйте, поки часник не стане золотистим. Вийміть його шумівкою на тарілку.
Очистіть цибулю і наріжте тонкими півкільцями. У гливи видаліть жорсткі кінці ніжок. Великі капелюшки наріжте на частини, дрібні залиште цілими.
У сковороді розігрійте часникову олію, покладіть цибулю. Смажте на сильному вогні, часто помішуючи, 5 хвилин. Додайте гливу, смажте ще 5 хвилин. Посоліть, посипте паприкою, перемішайте, зніміть з вогню.
Змішайте гриби з цибулею і часник з гречаною кашею і подавайте.
Пісні голубці з перловкою
Складові:
- 1 маленький качан капусти;
- 2 жмені перлової крупи;
- 5 невеликих свіжих або заморожених білих грибів;
- 15 середніх шампіньйонів;
- половина невеликого кореня селери;
- 1 невелика морквина;
- 1 середня цибулина;
- 2 ст. л. будь-якої нерафінованої олії, сіль, мелений чорний перець.
Фото: Pixabay
Для соусу:
- 1 середній свіжий або заморожений білий гриб;
- 3 середніх шампіньйона;
- 3 стебла зеленої цибулі;
- 1 гілочка чебрецю;
- 1,5 ст. л. борошна;
- 2 ст. л. будь-якої нерафінованої олії, сіль.
Приготування:
Виріжте качан з капустини. Покладіть його у пароварку на 15-20 хвилин, потім відокремте 12-16 листків і відбийте молотком потовщену частину.
Перловку промийте гарячою водою. Залийте великою кількістю холодної води в сотейнику, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 20 хвилин. Відкиньте на сито і обсушіть.
Очистіть овочі. Наріжте дрібними кубиками цибулю, моркву, корінь селери, білі гриби і шампіньйони. Змішайте з перловкою і викладіть в ємність для пароварки, готуйте 20 хвилин. Приправте олією, сіллю і перцем.
Капустяне листя розкладіть на поверхні столу, в центр кожного покладіть по 1-2 ст. л. начинки (в залежності від розміру листа) і заверніть конвертом. Покладіть в пароварку і готуйте 15-20 хвилин.
Для соусу гриби наріжте скибочками, покладіть в сотейник і злегка обсмажте на середньому вогні в олії 5-7 хвилин, додайте борошно і 300 мл води. Варіть, помішуючи, до загустіння 10 хвилин.
Додайте дрібно нарізані цибулю і чебрець, посоліть за смаком. Подавайте з голубцями.
Пиріжки з картоплею
Для тіста:
- 600 г (4 склянки) борошна;
- 1,5 склянки води;
- 30 г сухих дріжджів;
- 2 ст. ложки олії;
- 1 ст. л. цукру;
- 0,5 ч. л. солі.
Для начинки: приблизно 5 картоплин і одна цибулина.
Фото: Pixabay
Приготування:
Висипаємо у миску всю муку, вливаємо склянку теплої води, додаємо розведені в 0,5 склянки води дріжджі, олію, цукор і сіль, добре вимішуємо, присипаємо борошном і ставимо в тепле місце на 1 годину, щоб підійшло. Обім’яти його і дати ще раз піднятися.
Картоплю відварити у підсоленій воді, зробити пюре, додати обсмажену цибулю. Сформувати пиріжки. Зверху змастити міцним солодким чаєм.
Дати настоятися 20 хвилин і випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 35 хвилин.
Прості коржі
Складові:
- приблизно 1,5 склянки борошна;
- 100 мл води;
- 40 мл олії;
- дрібка солі.
Фото: Denis Bondarenko | Dreamstime.com
Приготування:
Борошно просіяти, зробити воронку, куди влити воду і олію, додати дрібку солі і замішувати з центру, поступово захоплюючи борошно з країв. Тісто має вийти еластичне і м’яке, відставати від рук.
Відщипуючи від готового тіста шматочок розміром з невелике куряче яйце або великий волоський горіх, розкачати його так тонко, як тільки вийде. І готувати на розігрітій на середньому вогні сковороді по 1,5-2 хвилини з кожного боку.
Яблучний штрудель з родзинками і горіхами
Складові:
- 500 г пісного дріжджового листкового тіста;
- 1 кг кислих або кисло-солодких яблук;
- 100 г родзинок;
- 100 г нежарених кешью;
- 100-150 г тертих сухарів;
- 150 г цукру;
- 2 ст. л. меду;
- 1 ст. л. кунжутного насіння;
- 3 ст. л. коричневого цукру;
- горіхова олія;
- сік і цедра 1 лимона;
- борошно для присипки.
Фото: Pixabay
Приготування:
Приготуйте начинку: яблука очистіть від серцевини, наріжте тонкими скибочками, збризніть лимонним соком (одне яблуко залиште для прикраси).
Родзинки замочіть у гарячій воді на 10-15 хвилин. Потім відкиньте на друшляк. Цедру подрібніть.
У сковорідці на сильному вогні нагрівайте олію, покладіть яблука, білий цукор, цедру і родзинки, готуйте 2-3 хвилин. Зніміть з вогню.
В іншій сковорідці розтопіть мед, додайте кешью, перемішайте, щоб всі горіхи були покриті медом, і посипте кунжутним насінням. Обсмажуйте ще 1 хвилину, зніміть з вогню і всипте горіхи в яблука. Перемішайте.
Кухонний рушник присипте борошном і тонко розкачайте на ньому тісто, збризніть його олією, присипте сухарями.
Викладіть на тісто начинку рівним шаром. Підніміть ближній край рушника і зробіть перший завиток рулету. Потім, тримаючи рушник за бічні краї, повільно витягайте його від себе – рулет при цьому буде згортатися.
Перекладіть штрудель на змащене олією деко, прикрасьте тонкими яблучними скибочками, посипте коричневим цукром, прикрийте фольгою і випікайте у розігрітій до 190 градусів духовці 25 хвилин.
Відразу після приготування накрити їх рушником або кришкою, щоб не засохли. У такий корж можна загорнути будь-яку начинку, як у лаваш.
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