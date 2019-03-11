У 2019 році Великий піст почався 11 березня і завершиться 28 квітня Світлим Христовим Воскресінням. Що і коли можна їсти – у календарі харчування на кожен день від Фактів ICTV.
Головна мета Великого посту перед Великоднем – очищення душі через обмеження в їжі і молитву.
Перед його початком треба сходити до церкви і попросити благословення, сповідатися і причаститися.
Протягом наступних 48 днів важливо не лише відмовитися від їжі тваринного походження та м’яса, а й уникати лихослів’я та конфліктів.
Риба дозволяється лише двічі – на Благовіщення (7 квітня) та у Вербну неділю (21 квітня), трохи вина можна у неділю, окрім страсного тижня.
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Великий піст 2019: календар харчування
Перший тиждень: 11-17 березня
11 березня – дуже строгий піст, нічого не можна їсти, тільки пити воду
12 березня – хліб і вода
13 березня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб)
14 березня – сухоїдіння
15 березня – сухоїдіння
16 березня – гаряча їжа з олією
17 березня – гаряча їжа з олією і трохи вина
Другий тиждень: 18-24 березня
18 березня – сухоїдіння
19 березня – гаряча їжа без олії
20 березня – сухоїдіння
21 березня – гаряча їжа без олії
22 березня – сухоїдіння
23 березня – гаряча їжа з олією
24 березня – гаряча їжа з олією, вино
Третій тиждень: 25-31 березня
25 березня – сухоїдіння
26 березня – гаряча їжа без олії
27 березня – сухоїдіння
28 березня – гаряча їжа без олії
29 березня – сухоїдіння
30 березня – гаряча їжа з олією
31 березня – гаряча їжа з олією і вино
Четвертий тиждень: 1-7 квітня
1 квітня – сухоїдіння
2 квітня – гаряча їжа без олії
3 квітня – сухоїдіння
4 квітня – гаряча їжа без олії
5 квітня – сухоїдіння
6 квітня – гаряча їжа з олією
7 квітня – Благовіщення. Дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино, а також риба
П’ятий тиждень: 8-14 квітня
8 квітня – сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, чорний хліб)
9 квітня – гаряча їжа без олії
10 квітня – сухоїдіння
11 квітня – гаряча їжа без олії
12 квітня – сухоїдіння
13 квітня – гаряча їжа з олією
14 квітня – гаряча їжа з олією, вино
Шостий тиждень: 15-21 квітня
15 квітня – сухоїдіння
16 квітня – гаряча їжа без олії
17 квітня – сухоїдіння
18 квітня – гаряча їжа без олії
19 квітня – сухоїдіння
20 квітня – гаряча їжа з олією
21 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя). Дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино і риба
Сьомий (страсний) тиждень: 22-27 квітня
22 квітня – сухоїдіння
23 квітня – гаряча їжа без олії
24 квітня – сухоїдіння
25 квітня – гаряча їжа без олії
26 квітня – повне утримання від їжі, лише вода
27 квітня – останній день Великого посту, сухоїдіння
28 квітня – Великдень, Світле Христове Воскресіння. Дозволяється будь-яка їжа.
Факти ICTV писали про традиції та заборони у Великий піст перед Великоднем.
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