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Apple планує поставити в iPhone 3D-камеру – ЗМІ

Нова модель iPhone, яка вийде у 2019 році, може отримати камеру з функцією 3D-зйомки.

iPhone SE

У новій моделі смартфона iPhone, який компанія Apple повинна представити у 2019 році, може з’явитися камера з функцією 3D-зйомки, повідомляє Nseavoice.

3D-зйомку можуть випробувати в iPad перед її появою у смартфонах компанії.

Крім того, Apple планує оснастити новий гаджет камерою з трьома лінзами, аби наздогнати конкурентів.

Читайте: Samsung Galaxy M20: ціна в Україні і ще 3 смартфони за ті ж гроші

Очікується, що компанія впровадить в новий iPhone функцію підзарядки інших пристроїв, а також удосконалить технологію Face ID.

До слова, флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 за добу попередньо замовили більше 1 млн осіб.

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