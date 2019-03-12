У Гетеборзі (Швеція) відкривається вакансія нероби. За неї пропонують щедру оплату в розмірі $2 320 в місяць, а також відпустку і пенсію.

У Гетеборзі (Швеція) відкривається вакансія нероби. За неї пропоную щедру оплату в розмірі $2 320 на місяць, а також відпустку і пенсію, пише Public Art Agency Sweden.

Єдина вимога – приходити на робоче місце, яке знаходиться на вокзалі міста, і, йти у певний час. Робити можна все, що завгодно.

Придумали таку вакансію художники Саймон Голдін і Якоб Сеннебі і вже створили фонд Вічне працевлаштування, який нараховує $650 тис.

Експеримент розрахований на 120 років. Цю роботу може довічно отримати одна людина, але, якщо вона звільниться, шукатимуть заміну.

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Така висока зарплата пояснюється тим, щоб претендентові не довелося підробляти. Вакансія буде відкрита у 2025 році.

Таким чином художники хочуть створити міську легенду про людину, яку взяли на довічну роботу, щоб нічого не робити.

Раніше британська пивоварня Meantime Brewing Company шукала дегустатора пива на неповний робочий день.