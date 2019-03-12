Яким буде 12 березня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 12 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Хороший день для активної діяльності. На сьогодні можна запланувати справи, що вимагають як фізичної витривалості, так і концентрації – енергії терпіння вистачить на трудовий подвиг.

Можна брати участь у спортивних змаганнях і заходах, де доречно доводити свою точку зору.

Сьогодні може проявлятися гіпертрофоване почуття справедливості, і цю енергію можна направити на захист інтересів тих, чиї права ущемляють, але попередньо варто детально розібратися у ситуації.

Однак в особистому спілкуванні варто уникати протистоянь і конфліктів, оскільки є ризик не врахувати важливі моменти, які можуть кардинально змінити ставлення до подій.

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Особливо дбайливо варто поставитися до відносин і спілкування з дітьми і партнерами.

Несприятливо: підстригання волосся, початок подорожей, фінансові операції.

До речі, раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019.