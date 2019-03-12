PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 12 березня

Яким буде 12 березня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 12 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Хороший день для активної діяльності. На сьогодні можна запланувати справи, що вимагають як фізичної витривалості, так і концентрації – енергії терпіння вистачить на трудовий подвиг.

Можна брати участь у спортивних змаганнях і заходах, де доречно доводити свою точку зору.

Сьогодні може проявлятися гіпертрофоване почуття справедливості, і цю енергію можна направити на захист інтересів тих, чиї права ущемляють, але попередньо варто детально розібратися у ситуації.

Однак в особистому спілкуванні варто уникати протистоянь і конфліктів, оскільки є ризик не врахувати важливі моменти, які можуть кардинально змінити ставлення до подій.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 11 по 17 березня

Особливо дбайливо варто поставитися до відносин і спілкування з дітьми і партнерами.

Несприятливо: підстригання волосся, початок подорожей, фінансові операції.

До речі, раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка