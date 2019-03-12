Коли українці святкують 40 святих у 2019 році читайте в матеріалі Фактів ICTV.

40 святих у 2019 році християни відзначають 22 березня. У цей день вони вшановують 40 севастійських мучеників.

В народі свято Сорок святих часто називають Сороки. Воно належить до найбільш шанованих. Саме тому 22 березня полегшується строгість Великого посту.

Цього дня печуть сорок булок із медом у формі пташок. В різних регіонах України їх називають по-різному, але здебільшого це такі назви, як сороки, жайворонки, буслики, птички, пташки. Саме на Сорок святих з вирію повертаються пернаті — сорок різних порід.

Читайте: 40 святих: традиції, прикмети і заборони

Хоч цей день і вважався провісником весни, але здавна існує повір’я, що попереду можуть ще бути сорок приморозків і Сорок святих ще можуть сорок лопат снігу кинути.

На Сорок святих не можна позичати гроші, гніватися на когось та щось ремонтувати або прати. Усі віруючі в цей день обов’язково повинні відвідати церкву та помолитися.

Раніше Факти ICTV публікували календар харчування під час Великого посту на кожен день.