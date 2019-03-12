NASA планує провести нову пілотовану місію на Місяць у 2028 році.

Нова висадка людей на Місяць повинна відбутися у 2028 році, повідомляє NASA.

В агентстві вважають, що саме до цього призведе партнерство з приватними компаніями в області модернізації пілотованої системи для висадки на Місяць.

Під час пілотованої місії астронавти будуть оснащені інноваційними технологіями, що дозволить їм провести набагато більше досліджень на поверхні супутника Землі.

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Експедиція повинна пробути на Місяці близько тижня. Отримані у результаті польоту знання планують використовувати під час відправки місії на Марс.

До слова, керівник NASA Джим Бріденштайн заявив, що агентство планує співпрацювати з Україною у сфері дослідження Місяця.