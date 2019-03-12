Аферисти надсилають повідомлення клієнтам ПриватБанку, в яких пропонують винагороду у 8 тисяч гривень.
Нову аферу шахраї розробили для клієнтів ПриватБанку.
Про це повідомляє глава прес-служби банку Інна Музичук.
Від імені ПриватБанку клієнтам надходять повідомлення, в яких пропонується пройти опитування і отримати грошову винагороду.
У ПриватБанку просять при будь-яких сумнівах щодо подібних конкурсів і акцій звертатися на гарячу лінію банку.
У мережі сміються над такою акцією:
А що там за питання? Номер карти, exp date, CVV2? Як зазвичай? – каже Sergiy Fakas.
Пишу коммент, попиваючи коктейль на пляжах Мальдівського архіпелагу, – пише Vit Onopriienko.
Все реально працює, я перевіряв, – жартує Oleksii Krasnoshchokov.
Куди надсилати пін? – запитує Юрій Чевордов.
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До речі, як розпізнати квартирних шахраїв і вберегтися від тяганини з оформленням квадратних метрів.