Аферисти надсилають повідомлення клієнтам ПриватБанку, в яких пропонують винагороду у 8 тисяч гривень.

Нову аферу шахраї розробили для клієнтів ПриватБанку.

Про це повідомляє глава прес-служби банку Інна Музичук.

Від імені ПриватБанку клієнтам надходять повідомлення, в яких пропонується пройти опитування і отримати грошову винагороду.

У ПриватБанку просять при будь-яких сумнівах щодо подібних конкурсів і акцій звертатися на гарячу лінію банку.

У мережі сміються над такою акцією:

А що там за питання? Номер карти, exp date, CVV2? Як зазвичай? – каже Sergiy Fakas. Пишу коммент, попиваючи коктейль на пляжах Мальдівського архіпелагу, – пише Vit Onopriienko. Все реально працює, я перевіряв, – жартує Oleksii Krasnoshchokov. Куди надсилати пін? – запитує Юрій Чевордов.

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