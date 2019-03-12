У Великій Британії випустили монету на честь вченого Стівена Хокінга.

На монеті на честь Стівена Хокінга зображена чорна діра,оскільки саме її вивченням займався вчений.

Монета номіналом 50 пенсів складається з різних сплавів. Її ціна від 10 до 795 фунтів (у золоті). Весь тираж монет вже зарезервовано.

Про це повідомив Королівський монетний двір.

Дизайнер монети Едвіна Елліс розповіла, що “намагалася помістити велику чорну діру на крихітну монету і хотіла б, щоб він (Хокінг) все ще був тут, щоб посміятися над цим”.

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До речі, раніше ми писали про останнє відкриття Хокінга.