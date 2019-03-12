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У Британії випустили монету на честь Хокінга

У Великій Британії випустили монету на честь вченого Стівена Хокінга.

У Британії випустили монету на честь Хокінга

На монеті на честь Стівена Хокінга зображена чорна діра,оскільки саме її вивченням займався вчений.

Монета номіналом 50 пенсів складається з різних сплавів. Її ціна від 10 до 795 фунтів (у золоті). Весь тираж монет вже зарезервовано.

Про це повідомив Королівський монетний двір.

Дизайнер монети Едвіна Елліс розповіла, що “намагалася помістити велику чорну діру на крихітну монету і хотіла б, щоб він (Хокінг) все ще був тут, щоб посміятися над цим”.

Celebrating the Life of Stephen Hawking 2019 UK 50p Silver Proof Coin

Читайте: Загадка хвороби Стівена Хокінга: вчені знайшли причину

До речі, раніше ми писали про останнє відкриття Хокінга.

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