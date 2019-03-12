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У якому віці європейські жінки народжують первістка

У країнах Євросоюзу жінки народжують першу дитину в середньому у віці 29,1 років.

У якому віці європейські жінки народжують первістка

У країнах Євросоюзу жінки народжують першу дитину в середньому у віці 29,1 років, пише Eurostat.

Жінки Болгарії в середньому народжують первістка у 26 років.

У Латвії жінки народжують в середньому у віці 26,9 років, у Румунії у 26,5 років.

Далі в списку значаться Словаччина (27,1 років), Польща (27,3 років), Литва (27,5 років) і Естонія (27,7 років).

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Найвищий середній вік народження первістка зафіксований в Італії (31,1 рік).

В Іспанії він становить 30,9 року, в Люксембурзі – 30,8 року, Греції – 30,4 року, Ірландії – 30,3 року, Нідерландах – 29,9 року, на Кіпрі – 29,7 року.

Нагадаємо, у Дніпрі українка народила вже 14-ту дитину.

Фото: Dreamstime

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