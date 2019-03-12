Чому Великий піст – це не дієта, як поводитися в компанії людей, які його не дотримуються і чи потрібно під час посту відмовлятися від сексу? Про це – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Великий піст у 2019 році розпочався 11 березня та завершиться 28 квітня головним християнським святом – Світлим Христовим Воскресінням або Великоднем.

Заштатний священик та психолог Роман Мельниченко розповів, як не перетворити піст в обмеження в їжі, чи обов’язково відмовлятися у цей період від свят і чи потрібно стримувати парам сексуальні бажання.

– Що робити, щоб під час посту думки не звелися лише до обмежень у їжі?

– Для того, щоб думати не тільки про їжу, потрібно поставити правильну мету. Навіщо ви постите? Якщо немає якоїсь вищої мети, це просто дієта.

Піст у собі містить кілька аспектів. По-перше, це певна подорож, мета якої – гідна зустріч Великодня. Церква ставиться до свят як до символу, як до духовної реальності, яка проглядає через матеріальне. Щоб духовну реальність відчути, потрібно підготуватися.

Готуватися треба тілом, душею і розумом.

Для цього на рівні тіла дотримується пост, на рівні душі дотримуються обмеження, наприклад, у розвагах, і додаються молитви, служба. І ментально – читання певної літератури, перегляд фільмів.

Тому якщо підходити до цього комплексно, будуть зовсім інші пріоритети. І коли людина доходить до Великодня, пройшовши піст, вона починає відчувати іншу реальність, занурюється в неї. Зрозуміло, що потрібно весь час молитися і брати участь у богослужіннях. Оскільки вони червоною ниткою проводять до головної мети – Воскресіння.

– Чи можна не дотримуватися обмежень у їжі, але при цьому відмовитися від гулянь і сексуальних стосунків?

– У піст дійсно накладаються певні обмеження на розваги. Наприклад, не святкують весілля. Але це не означає, що повністю необхідно уникати свят. Просто ми використовуємо пісну їжу, якщо потрібно охрестити дитину або ми святкуємо день народження.

Повного обмеження і заборони на це немає. Питання у тому, як ми це робимо, чи не перетворюємо це в гуляння. Просто відзначити, посидіти, поспілкуватися – це нормально.

Тому не потрібно нічого замінювати. Постити потрібно їжею.

Ще більш неправильними є обмеження у сексуальному житті. Павло чітко пише, якщо чоловік і дружина постять, але їх тягне один до одного, то краще все одно займатися сексом, ніж про нього думати. Тому деякі обмеження можна накладати, але не обов’язково утримуватися весь пост.

– Як поводитися на сімейному святі, якщо інші члени сім’ї – невіруючі та не дотримуються посту?

– Необов’язково уникати цю компанію, можна бути присутнім. Якщо це ваші близькі друзі, вони поважатимуть ваш вибір і можливо навіть щось приготують для вас окремо.

Питання не в тому, щоб їсти пісні страви, питання у тому, щоб їсти небагато. Іноді краще дозволити собі трошки з’їсти чогось, але дійсно трошки.

Читайте: Великий піст 2019: календар харчування на кожен день

– Чи повинні страждати діти, якщо батьки вирішили дотримуватися посту?

– Залежно від віку, на дітей накладається абсолютно різний пост. Діти до 7 років взагалі не постять. Потім можна для них робити якийсь пост, але нескладний. Наприклад, відмовитися тільки від м’яса. Або відмовитися від м’яса по середах і п’ятницях.

Все це виробляється індивідуально зі своїм духівником. Для мирян і дітей найбільше підходить відмова від м’яса. І в строгі тижні – перший та останній – можна відмовлятися від молочки та яєць.

– Уявімо ситуацію, коли один із партнерів вирішив дотримуватися посту. Як допомогти йому впоратись із сексуальним бажанням і утриматися від спокуси?

Ні від чого не потрібно утримуватися.

– Сексуальні стосунки – це спілкування, близькість, любов між подружжям. Виправдовувати, що я не сплю з чоловіком, тому що я постую, це в жодні ворота не лізе.

Для цього й написано в Новому Завіті, що “невіруючий чоловік освітлюється віруючою дружиною”, і навпаки. І що “чоловік не має владу над свої тілом, але дружина; і не дружина має владу над свої тілом, але чоловік”.

Такі перешкоди не повинні стояти. Сексуальні стосунки для гармонії у родині, а не для сварок. Але якщо є обоє утримаються – це теж добре. Це буде поглиблювати духовний аспект посту, а після нього секс буде кращим. Подружжя скучить один за одним.

– Як пити з чистою совістю, коли всі в компанії дотримуються посту, а ви – ні?

– Не пийте! Дійсно, в піст можна утримуватися від спиртного, тут нічого такого немає. Якщо вас мучить совість, то навіщо себе мучити?

Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати людині, яка вирішила дотримуватися Великого посту.

Марина Корзун