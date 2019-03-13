Українська земля багата на таланти, один із них зараз живе у Новій Зеландії і виробляє алкоголь, від якого не болить голова.

Після переїзду у нову країну українець Олександр Киричук почав виробляти вино, джин, тонік, шоколад без молока та цукру, ароматні парфуми без шкідливих хімікатів, але найголовніша гордість сімейного виробництва – алкоголь. Скільки б не випив, зранку, запевняє одесит, організм не мститься.

Олександр каже, що після вживання його алкоголю, у крові навіть не збільшується кількість проміле. І це не вигадки, а результати експериментів.

Зазвичай чоловік тричі перевіряє на алкотестері себе та своїх гостей: перед вживанням алкоголю, через дві години після та ще через 4 години.

Для виробництва українець використовує кришталево чисту воду зі свердловини глибиною у 121 метр. А ще він один з небагатьох, якщо не єдиний, хто виробляє спиртні напої за допомогою обладнання, яке повністю працює на сонячній енергії.

Більше дивіться у відео Ранок у великому місті.

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До речі, у ВООЗ України назвали безпечну дозу алкоголю.