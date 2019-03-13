17 березня в Україні, як і в інших країнах, святкуватимуть День святого Патрика – покровителя Ірландії.

День святого Патрика в Україні вже давно полюбився молоді своїми веселими і, головне, нескладними традиціями. Всього-на-всього потрібно надіти зелену кофту і відправитися в паб з друзями пити пиво або віскі.

Багато пабів дуже люблять це свято і влаштовують для клієнтів концерти ірландської музики, вводять акції з подарунками і знижки на пиво.

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Якщо ви вирішите весело відсвяткувати День святого Патрика, який за сумісництвом ще й субота, Факти ICTV підготували для вас гід по найкращим ірландським пабам.

O’Brien’s Irish Pub

Адреса: вул. Михайлівська 17а

На гостей чекає справжня ірландська атмосфера, жива музика та розіграш сертифікатів на пиво.

Програма

16.00 Ghurt-YO-Ghurt зі справжньою ірландською музикою.

19.00 Goose Bumps з каверами на відомі хіти.

Депозит на вході 150 грн (на них ви отримуєте будь-яке пиво або 50 мл ірландського віскі і можливість взяти участь у святковій лотереї від Guinness).

Зустріч у Facebook.

ProRock

Адреса: вул. Пушкінська, 32

Вечірка з нагоди Дня святого Патрика відбудеться 17 березня о 20.00.

Програма

– лепреконівські конкурси,

– інтелектуальний паб-квіз на тему Ірландії та Дня святого Патрика,

– жива музика,

– конкурс на найкращий костюм.

Також на вечірці пройде встановлення рекорду Pro Rock Pub по швидкісному випиванню пива. Бажаючі взяти участь повинні написати Pro Rock Pub в особисті повідомлення.

Зустріч у Facebook.

Golden Gate Pub

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

На честь свята тут пройде яскрава вечірка в ірландському стилі. Відзначатимуть його 16 березня, а не 17.

Програма

– виступ Ольги Цепкало з групою Контрабанда,

– веселі конкурси, гострі жарти і море імпровізації від Романа Зварича,

– спеціальне традиційне меню від шефа,

– частування та призи від Golden Gate Pub,

– всіх гостей із зеленими елементами одягу пригостять зеленим пивом,

– welcome drink від партнера заходу віскі Bushmills.

Також буде розіграш подарунків від ірландського віскі Bushmills Irish Whiskey.

Зустріч в Facebook.

Andrew’s Irish Pub

Адреса: вул. Костянтинівська 22/17

Тут День святого Патрика святкуватимуть три дні – 15, 16 і 17 березня.

15 березня

– на сцені GREEN BLAZE

– біля мікрофона Alex Amega, який розповість всі ірландські жарти

Вхід: вільний

16 березня

Вечір зеленого пінного та ірландського стаута.

– на сцені dj Beat Boy

Вхід: вільний

17 березня

– на сцені BENBULBEN

– біля мікрофона Макс Утехін

Вхід: за депозитом

Всі вечірки будуть починатися о 20.00

Зустріч в Facebook.

O’Connor’s

Адреса: вул. Хорива, 15/8

В ірландському пабі O’Connor’s також відзначатимуть день святого Патрика.

Організатори обіцяють живу музику, конкурси и призи.

Начало в 19.00.

Зустріч у Facebook.

Раніше Факти ICTV писали, коли і як святкувати День святого Патрика.