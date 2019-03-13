PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 13 березня

Яким буде 13 березня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 13 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

В цілому сприятливий день, що розташовує до легкого спілкування і відповідний для справ, спрямованих на розвиток і розширення.

Успішним буде будь-яке навчання-освітня діяльність в цілому, заняття, пов’язані з мистецтвом, декоруванням і розробкою дизайну.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 11 по 17 березня

Крім того, сприятливі роботи в саду і городі, особливо посівні.

Сьогодні варто уникати будь-якої деструктивної діяльності – постарайтеся настроїтися на позитивний лад, оскільки все сказане і зроблене буде дуже швидко позначатися на оточенні та відбувається в цілому.

Окрему увагу сьогодні слід приділити своїм витрат – є ймовірність витратити більше, ніж ви очікуєте, тому краще з особливою ретельністю планувати покупки і перевіряти чеки.

Сприятливо: надягання нового одягу.

До речі, раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка