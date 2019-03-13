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iPhone 11 – перші рендери новинки

З’явилися перші рендери нового смартфона від компанії Apple з попередньою назвою iPhone 11.

iPhone 11

PhoneArena опублікувала рендери смартфона з попередньою назвою iPhone 11, в яких враховувалися останні чутки про новинку.

У нових гаджетах домінує чорна тема, яка повинна стати основою нової операційної системи iOS 13.

Також великою зміною, яку одразу можна побачити, є потрійна камера смартфона.

На рендерах вирішили залишити відомий виріз, хоча Apple може зменшити його розмір або ж зовсім прибрати.

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Також з’явилися і перші концепти гнучкого iPhone, який зараз перебуває на ранній стадії розробки.

Фото: PhoneArena

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