З’явилися перші рендери нового смартфона від компанії Apple з попередньою назвою iPhone 11.
PhoneArena опублікувала рендери смартфона з попередньою назвою iPhone 11, в яких враховувалися останні чутки про новинку.
У нових гаджетах домінує чорна тема, яка повинна стати основою нової операційної системи iOS 13.
Також великою зміною, яку одразу можна побачити, є потрійна камера смартфона.
На рендерах вирішили залишити відомий виріз, хоча Apple може зменшити його розмір або ж зовсім прибрати.
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Також з’явилися і перші концепти гнучкого iPhone, який зараз перебуває на ранній стадії розробки.
Фото: PhoneArena
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