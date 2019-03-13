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Куди поїхати на травневі свята

Факти ICTV зібрали дешеві і цікаві тури, куди можна відправитися в подорож на травневі свята.

Куди поїхати на травневі свята

У кінці квітня і на початку травня українці відпочиватимуть 5 днівз 27 квітня по 1 травня.

Великдень припадає на неділю, 28 квітня, тому понеділок, 29 квітня, оголошується вихідним. Вівторок, 30 квітня, Кабмін рекомендує перенести на суботу, 11 травня. А 1 травня – Міжнародний день праці теж буде вихідним.

Подорожі до Європи

Автобусний тур вихідного дня на 3 ночі у Будапешт обійдеться у €61. Маршрут: Львів – Відень – Будапешт – Львів. У вартість входить проїзд, проживання та сніданки в готелях, за інше харчування та екскурсії доведеться заплатити окремо.

Також можна відправитися в автобусний тур на 5 днів. Маршрут: Львів – Краків – Прага – Відень – Будапешт – Львів. Такий коштуватиме €149, проте екскурсії, харчування і дегустації доведеться оплачувати окремо. Як правило, вартість вхідних квитків від €15 до €40.

Вихідні (3 ночі. – Ред.) у Парижі з перельотом обійдуться від €465. Вартість залежить від готелю, в якому ви захочете зупинитися.

У вартість туру входять: переліт, груповий трансфер аеропорт-готель-аеропорт, проживання в готелі та сніданки там, медична страховка й екскурсії по програмі (їх всього 3, інші потрібно оплачувати окремо. – Ред.).

У Париж можна поїхати і в автобусному турі. Маршрут: Львів – Краків – Дрезден – Париж – Прага – Львів. Така поїздка коштує €152, куди включено 5 екскурсій, інші турист повинен сплатити окремо – від €16- €30.

Подорожі в теплі краї

До Туреччини гарячі тури на травневі свята на одну людину коштуватимуть від €285 на 7 ночей. У вартість туру входять: переліт, трансфер, проживання в готелі, харчування за програмою все включено, страховка.

В Єгипет з тією ж програмою можна організувати відпочинок вартістю від €330 на 7 ночей. Екскурсії оплачувати потрібно окремо.

Подорож до Хайфи (Ізраїль) на травневі задоволення дороге. Проживання в готелі на 8 днів і переліт обійдуться в $738.

Раніше Факти ICTV зібрали для вас топ-5 місць, куди можна відправитися у березні і отримати море вражень.

Фото: Dreamstime

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