Концепт місяцеходу Toyota перебуває поки що лише на стадії ідеї.

Toyota показала ідею концепту місяцеходу, здатного декілька днів підтримувати життя астронавтів.

За задумом, який автоконцерн представив разом із Японським агентством космічних досліджень, ровер зможе везти двох пілотів.

У разі позаштатної ситуації 6-колісний місяцехід здатний буде взяти на борт чотирьох осіб.

Завдяки паливним бакам з боків ровер зможе подолати близько 10 тис. км шляху. Додатковим джерелом енергії для нього стануть сонячні панелі.

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Відзначимо, що ровер поки перебуває лише на стадії ідеї.

Нагадаємо, NASA хоче залучити підприємства України до проектів з дослідження Місяця.

Джерело: Toyota