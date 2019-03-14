Проведене нещодавно у США опитування показало, що 41% жінок вважає себе дуже гучними у сексі, при цьому серед чоловіків цей відсоток менше – 27%.

Опитування показало, що люди ставляться до стогонів під час сексу по-різному.

Про це пише Cosmo.

54% респондентів бажають чути від партнера звуки під час сексу, 42% – люблять більше самі проявляти бажання і демонструвати відчуття за допомогою голосу.

Кажуть, що це обумовлено еволюційним фактором, адже раніше люди висловлювали свої почуття звуками і приділяли цьому більше уваги.

Якщо хочеться висловити себе через стогони, не стримуйтесь, радять експерти.

Читайте: Мало не померла: в Іспанії жінці стало погано під час орального сексу

До речі, раніше ми писали про 7 причин займатися сексом вранці.