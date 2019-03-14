14 березня у всьому світі відзначають День числа Пі. Однак не всі знають, що з цієї математичною константою пов’язано чимало цікавих фактів.

Число Пі – це математична константа, відношення довжини кола до його діаметра, яка має нескінченне значення.

Найцікавіші факти про число Пі

У різні епохи та в різних народів число Пі мало різне значення. Наприклад, у Стародавньому Єгипті воно дорівнювало 3,1604, в індусів воно набуло значення 3,162, китайці користувалися числом, рівним 3,1459.

Літерне позначення число Пі отримало тільки в 1706 році – воно походить від початкових букв двох грецьких слів, що означають окружність і периметр. Літерою π число наділив математик Джонс, а міцно увійшла в математику вона вже в 1737 році.

Фахівці вважають, що число Пі використовували при будівництві Вавилонської вежі. І причиною її обвалення став не гнів божий, а саме неправильні розрахунки при будівництві.

Щоб обмінюватися знаннями та новою інформацією, математики всього світу організували Пі-клуб. Однак вступити в нього непросто, потрібно мати неабияку пам’ять і розповісти якомога більше знаків числа Пі.

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Існує безліч технік для запам’ятовування числа Пі після коми. Наприклад, придумують цілі тексти або складають вірші, де слова мають таку ж кількість літер, що й відповідна цифра після коми.

Рекорд із запам’ятовування знаків Пі належить Акірі Харагучі з Японії. Він вивчив напам’ять більше 83 тисяч знаків. В Україні рекорд належить Артему Гагаріну з Сум – у 2015 році хлопець назвав по пам’яті 10 тисяч 101 знак після коми числа Пі.

До речі, День числа Пі відзначають щорічно 14 березня, починаючи з 1988 року. Цей день за написанням співпадає з числом Пі – в даті місяць і число утворюють 3.14.

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