Найпопулярніші подарунки, які українці купляли в інтернет-магазинах на 8 березня.

Весна – це хвилюючий період змін. За вікном стає тепліше, а отже і гарний настрій, як наслідок, зашкалює. Підтримувати позитивні емоції не так вже й складно – наприклад, за допомогою подарунків приурочених до свят чи навіть без причини. Оскільки березень асоціюється, перш за все, з Міжнародним жіночим днем, привід для замовлення подарунків для представниць прекрасної статі не потрібно навіть вигадувати.

Звичайно, щороку у віртуальних магазинах на початку весни спостерігається неабиякий ажіотаж навколо певних категорій продукції. Які товари користувалися найбільшим попитом напередодні 8 березня 2019 року?

Найпопулярніші подарунки до 8 березня: товари, які найчастіше купували в режимі онлайн

В останні дні лютого цей інтернет-магазин відвідали тисячі потенційних покупців. Більшість з них вирішила не повертатися з віртуального світу з пустими руками.

Найчастіше у якості подарунків українці обирали такі товари:

Смартфони. Здається, мобільний телефон – це найуніверсальніший подарунок, який буде доречним на будь-яке свято. Більше того, у нього немає гендерного розмежування – тобто він ідеально підійде як чоловікові, так і жінці. Сьогодні знайти якісний та функціональний смартфон можна в будь-якій ціновій категорії – популярні бренди пропонують увазі користувачів широкий асортимент бюджетних та люксових моделей. Розумні годинники. Смарт вотч недаремно опинилися на другому місці – вони також користувалися вражаючим попитом. Наразі на ринку представлена величезна кількість смарт-годинників для дорослих та дітей. Отже, вибрати вдалий презент можна не лише для коханої дружини, мами, сестри чи бабусі, а й навіть для доньки-школярки. Парфуми. А як же без класики? Беззаперечний лідер серед весняних подарунків – це букет тюльпанів, презентований разом з популярним ароматом. Не дивно, що кількість замовлень на парфумерію останнім часом виросла в кілька разів. Пристрої для прослуховування музики. Ще одна категорія товарів, яка опинилася у ТОПі – звичайні та бездротові навушники, а також портативні колонки. Здається, в Україні кількість меломанів збільшується у зв’язку з святковими подіями, адже слухати улюблені треки у нових (ще й подарованих близькою людиною) навушниках у кілька разів приємніше. Аксесуари для догляду за собою. Фени, розумні гребінці, плойки та щипці для волосся, різноманітні масажери, тримери – усе це точно ніколи не буде зайвим в арсеналі будь-якої жінки. Саме тому і замикають п’ятірку найпопулярніших весняних покупок усі ці засоби та пристрої.

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Можливо, наступного року ТОП популярних весняних покупок суттєво зміниться або розшириться, але наразі робити будь-які прогнози ще зарано.

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