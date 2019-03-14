Яким буде 14 березня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 14 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День не підходить для важливих починань, але не варто все ж засиджуватися і лінуватися. Сьогодні може з’явитися бажання вступати у протиборство, прагнення здобути перемогу. Тому маленькі перемоги краще запланувати собі на день. Наприклад, зробити якусь справу, яку давно відкладали.

День підходить для навчання, особливо у сферах, пов’язаних з мистецтвом або акторською майстерністю. Хорошо, якщо сьогодні процес навчання буде пов’язаний з безпосередньою передачею досвіду від вчителя або наставника.

У спілкуванні варто проявляти щирість і уважність – загострена чутливість і сприйнятливість може зробити комунікації більш конфліктними, особливо якщо у когось є намір приховати правду або яким-небудь чином маніпулювати співрозмовником. Будь-яке нечесний і несумлінний прояв буде відчутним.

Несприятливо: підстригання нігтів.

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До речі, раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019.