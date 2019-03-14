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На Марс першою ступить жінка. NASA анонсувало політ

29 березня відбудеться перший в історії людства вихід жіночої команди у відкритий космос з ціллю висадитись на Марсі.

На Марс першою ступить жінка. NASA анонсувало політ

Під час виходу в космос станеться історична подія, перша людина ступить на Марс і нею буде жінка. Також планується висадка жінок на Місяць, про це повідомив директор NASA Джим Брайденстайн.

– Жінки будуть в пріоритеті при майбутньому освоєнні космосу, – зазначив Брайденстайн.

29 березня жіноча команда полетить у відкритий космос на борту МКС. У NASA  переконують, що вони бажають розширювати коло талановитих спеціалістів і якщо ними стають жінки, то це прекрасно.

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Наступний політ на Місяць, де також будуть жінки, планується з особливою цілюю. Космонавти не просто відвідають супутник, а залишаться там.

– Ймовірно жінка буде наступною людиною на Місяці та першою на Марсі. Перший жіночий політ відбудеться в кінці березня, який є Національним жіночим місяцем.

Таким чином NASA прагне мати широкі і різноманітні лави талановитих космонавтів. З нетерпінням чекаємо першу жінку на Місяці, – заявив Брайденстайн.

Нагадаємо, NASA оголосило список членів екіпажу, де у переліку тільки жінки. У складі місії – чотири жінки, які вийдуть у відкритий космос, приблизно за 400 км над Землею, щоб замінити сонячні батареї МКС.

До слова, керівник NASA Джим Бріденштайн заявив, що агентство планує співпрацювати з Україною у сфері дослідження Місяця.

Фото: NASA

Джерело: NASA

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