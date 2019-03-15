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Гороскоп на сьогодні, 15 березня

Яким буде 15 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Цей день несприятливий для більшості справ.

Сьогодні краще зайнятися поточними справами і позбавленням від непотрібного.

Емоційний стан може бути дуже нестабільним, тому бажано всю енергію направити на активну фізичну діяльність.

При цьому не варто надмірно напружуватися – будьте уважні до свого самопочуття.

Сьогодні можна займатися самоосвітою, але вибирайте способи навчання, що не пов’язані з активним особистим спілкуванням.

Також утримайтеся від далеких поїздок.

Несприятливо: надягання нового одягу, підстригання нігтів, початок подорожей, фінансові операції.

Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік

До речі, раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019.

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