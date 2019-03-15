Яким буде 15 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
Цей день несприятливий для більшості справ.
Сьогодні краще зайнятися поточними справами і позбавленням від непотрібного.
Емоційний стан може бути дуже нестабільним, тому бажано всю енергію направити на активну фізичну діяльність.
При цьому не варто надмірно напружуватися – будьте уважні до свого самопочуття.
Сьогодні можна займатися самоосвітою, але вибирайте способи навчання, що не пов’язані з активним особистим спілкуванням.
Також утримайтеся від далеких поїздок.
Несприятливо: надягання нового одягу, підстригання нігтів, початок подорожей, фінансові операції.
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До речі, раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019.