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iPhone 11 матиме квадратну камеру – ЗМІ

У ЗМІ з’явилася інформація, що iPhone 11 може отримати квадратну камеру, куди встановлять три об’єктива.

iPhone 11 камера

Восени 2019 року очікується презентація iPhone 11, який отримає квадратну камеру з трьома об’єктивами, пише 9to5mac з посиланням на джерело у сфері поставок з Китаю.

Однак не всі моделі нового iPhone отримають камеру з квадратним модулем. Йдеться тільки про iPhone XS і iPhone XS Max з великим об’ємом вбудованої пам’яті.

Читайте: Рейтинг найкращих iPhone від Apple – топ-3

До слова, точне розташування лінз поки невідомо.

Раніше Факти ICTV писали, що з’явилися перші рендери нового смартфона від компанії Apple з попередньою назвою iPhone 11.

Фото: 9to5mac

Фото: Unsplash

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