У ЗМІ з’явилася інформація, що iPhone 11 може отримати квадратну камеру, куди встановлять три об’єктива.
Восени 2019 року очікується презентація iPhone 11, який отримає квадратну камеру з трьома об’єктивами, пише 9to5mac з посиланням на джерело у сфері поставок з Китаю.
Однак не всі моделі нового iPhone отримають камеру з квадратним модулем. Йдеться тільки про iPhone XS і iPhone XS Max з великим об’ємом вбудованої пам’яті.
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До слова, точне розташування лінз поки невідомо.
Раніше Факти ICTV писали, що з’явилися перші рендери нового смартфона від компанії Apple з попередньою назвою iPhone 11.
Фото: 9to5mac
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