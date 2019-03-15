Цими вихідними Київ очікують цікаві заходи. Факти ICTV розкажуть, куди піти у цей вікенд.

Можна відвідати виступ Sirotkin або концерт групи On-The-Go.

Також є варіант сходити на крутий виступ P.O.D.

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Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.

Юліан Мілкіс та NotaBene Chamber Group

Будинок Звукозапису

15 березня, 19.00

Вартість: 100-300 грн

Придбати квитки можна тут

Від музики у виконанні відомого кларнетиста Юліана Мілкіс на очі навертаються сльози, навіть самі музиканти зізнаються, що іноді від переповнюючих емоцій підступає ком у горлі.

Мілкіс виступав в Карнегі-холі і Лінкольн-центрі, залах Плейель і Гаво в Парижі. 15 березня знаного соліста разом з групою NotaBene Chamber прийме Будинок звукозапису Українського Радіо.

На слухачів чекають композиції Моцарта, Тихомірова, Левковича, фон Вебера та улюбленого композитора Юліана Мілкіса – Гія Канчелі.

Sirotkin

Caribbean Club

15 березня, 19.00

Вартість: 300-700 грн

Придбати квитки можна тут

Музику Сергія Сироткіна можна порівняти з жанрово-еклектичним Fink, романтичним Damien Rice і меланхолійним улюбленцем української публіки Jay-Jay Johanson.

Спочатку молодий сінгер-сонграйтер самотужки писав ліричні мотиви під акустичну гітару, але після першої хвилі популярності проект розрісся до команди з чотирьох чоловік. Усі разом 15 березня вони вперше виступлять в Україні з міні-альбомом Ехопарк і дебютним Challenger.

On-The-Go

Caribbean Club

16 березня, 19.00

Вартість: 350-750 грн

Придбати квитки можна тут

У інді-поп групи з Тольятті On-The-Go є борг перед українськими фанатами – надто давно вони не приїжджали до Києва з концертами. Тому музиканти, крім презентації альбому Origins і програми старих-улюблених пісень, підготували кілька приємних сюрпризів.

Перший полягає в тому, що група виступить у супроводі квартету, який розбавить звичне звучання колективу за допомогою струнних інструментів. Другий – спеціальним гостем вечора стане меланхолійний інді-поп проект Наадя.

Rock Symphony

Палац Україна

17 березня, 19.00

Вартість: 1550 грн

Придбати квитки можна тут

Грандіозне музичне шоу Rock Symphony нікого не залишать байдужим. Дивовижний проект приваблює своїм масштабом, видовищністю та монументальністю. Тільки уявіть на одній сцені більше сотні музикантів, їх виступ на тлі вражаючих декорацій та спецефектів виглядає на одному диханні.

На одній сцені збираються 160 артистів, кожен з них є індивідуальністю, але разом вони створюють потужне акустичне поле, що пронизує в саме серце.

P.O.D.

Stereo Plaza

17 березня, 19.00

Вартість: 1111-2200 грн

Придбати квитки можна тут

Християнський репкор з Америки – не найбільш звичний для українського слухача жанровий мешап, але це звичайна практика для наших заокеанських друзів. P.O.D. розшифровується як Payable On Death – Виплата в разі смерті, але під цією банківською абревіатурою виступає одна з найпопулярніших в світі християнських рок-груп.

Загальний тираж проданих копій альбомів групи перевищує 13 мільйонів примірників.

До Києва колектив приїде з презентацією нового альбому Circles.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.