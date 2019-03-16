17 березня традиційно святкуватимуть День святого Патрика. І хоча, це католицьке свято Ірландії, сьогодні воно відзначається у всіх куточках світу.
День святого Патрика для України є новим святом, але від цього не менш улюбленим. І це зрозуміло, адже святкування настільки близьке по духу всім, що встояти неможливо.
Одягти зелене, зустрітися з друзями і випити пінту стаута – звучить, як ідеальний вечір, а це ще й традиція.
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Факти ICTV зібрали п’ятірку найкращих заходів до Дня святого Патрика.
Хто не скаче – той британець
17 березня, 14.00
Студія старовинного танцю Міжсвіття в НаУКМА
Вартість: 100-150 грн
Купити квитки можна на вході
У найзеленіший день на всіх чекає танцювальна вечірка. Діставайте зелені речі, будіть внутрішнього лепрекона і приєднуйтесь до загального свята.
Щоб потрапити на вечірку необхідно пройти реєстрацію і заплатити організаційний внесок, який піде на декор, фуршет і приємні несподіванки.
Парад до Дня святого Патрика 2019
17 березня, 15.00
Пам’ятник Тараса Шевченка
Точний маршрут поки розглядається.
Беріть з собою ірландський прапор, намалюйте на щоці листочок конюшини, надіньте щось зелене або приходьте у кілті.
Під час параду ви зможете зіграти на музичних інструментах.
Благодійний пивний забіг St. Patrick’s Day
17 березня, 15.00
Мохнатий Хміль
Вартість: от 299 грн
Купити квитки можна тут
Заповнити заявку на участь можна тут
Цього року на учасників чекає забіг на 10 км. Під час нього відвідування шести крафтових пабів, з обов’язковим пивним чекіном, який дарує келих пива 0,2 у вигляді частування від спонсора заходу – Гуцульської крафтової броварні Ципа.
Після всіх чекінів – повернення у фінальну точку і нагородження переможців.
Благодійний внесок буде переданий до фонду допомоги безпритульним тваринам – Happy Paw.
Ірландське Що? Де? Коли?
17 березня, 18.00
Sorbonne Restaurant
Вартість: от 200 грн
Купити квитки можно тут
17 березня в Києві відбудеться тематичний турнір Що? Де? Коли? на честь Дня святого Патрика.
Турнір відповідатиме п’ятій грі восьмого сезону.
Для реєстрації в турнірі необхідно придбати квиток.
Якщо у вас немає можливості зібрати команду – ви можете взяти індивідуальний квиток і зіграти в команді за будь-яким столом.
На вас чекає 3 тури по 12 питань.
O’Hamsters в Docker Pub
17 березня, 20.00
Docker Pub
Вартість: 150 – 1750 грн
Купити квитки можно тут
O’Hamsters – celtic punk група з Києва. Їх музика розвинулася з класичного ірландського панку з відчутним впливом folk-музики в сучасний швидкісний кельтик-панк на перетині з металом і хардкор-панком.
За більш ніж дев’ять років група відіграла більше 160 концертів в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії, Білорусі, випустила три повноформатних альбоми і два EP.
Група є постійним учасником українських фестивалів (Zaxidfest, Faine Misto) і активно підтримує кельтик-панк і фолк-рух в Україні.
Раніше Факти ICTV писали, як і коли відзначати День святого Патрика.