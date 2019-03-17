17 березня в Україні, як і в інших країнах, святкуватимуть День святого Патрика – покровителя Ірландії.
День святого Патрика в Україні вже давно полюбився молоді своїми веселими і, головне, нескладними традиціями. Всього-на-всього потрібно надіти зелену кофту і відправитися в паб з друзями пити пиво або віскі.
Багато пабів дуже люблять це свято і влаштовують для клієнтів концерти ірландської музики, вводять акції з подарунками і знижки на пиво.
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Якщо ви вирішите весело відсвяткувати День святого Патрика, який за сумісництвом ще й субота, Факти ICTV підготували для вас гід по найкращим ірландським пабам.
O’Brien’s Irish Pub
Адреса: вул. Михайлівська 17а
На гостей чекає справжня ірландська атмосфера, жива музика та розіграш сертифікатів на пиво.
Програма
16.00 Ghurt-YO-Ghurt зі справжньою ірландською музикою.
19.00 Goose Bumps з каверами на відомі хіти.
Депозит на вході 150 грн (на них ви отримуєте будь-яке пиво або 50 мл ірландського віскі і можливість взяти участь у святковій лотереї від Guinness).
Зустріч у Facebook.
ProRock
Адреса: вул. Пушкінська, 32
Вечірка з нагоди Дня святого Патрика відбудеться 17 березня о 20.00.
Програма
– лепреконівські конкурси,
– інтелектуальний паб-квіз на тему Ірландії та Дня святого Патрика,
– жива музика,
– конкурс на найкращий костюм.
Також на вечірці пройде встановлення рекорду Pro Rock Pub по швидкісному випиванню пива. Бажаючі взяти участь повинні написати Pro Rock Pub в особисті повідомлення.
Зустріч у Facebook.
Golden Gate Pub
Адреса: вул. Золотоворітська, 15
На честь свята тут пройде яскрава вечірка в ірландському стилі. Відзначатимуть його 16 березня, а не 17.
Програма
– виступ Ольги Цепкало з групою Контрабанда,
– веселі конкурси, гострі жарти і море імпровізації від Романа Зварича,
– спеціальне традиційне меню від шефа,
– частування та призи від Golden Gate Pub,
– всіх гостей із зеленими елементами одягу пригостять зеленим пивом,
– welcome drink від партнера заходу віскі Bushmills.
Також буде розіграш подарунків від ірландського віскі Bushmills Irish Whiskey.
Зустріч в Facebook.
Andrew’s Irish Pub
Адреса: вул. Костянтинівська 22/17
Тут День святого Патрика святкуватимуть три дні – 15, 16 і 17 березня.
15 березня
– на сцені GREEN BLAZE
– біля мікрофона Alex Amega, який розповість всі ірландські жарти
Вхід: вільний
16 березня
Вечір зеленого пінного та ірландського стаута.
– на сцені dj Beat Boy
Вхід: вільний
17 березня
– на сцені BENBULBEN
– біля мікрофона Макс Утехін
Вхід: за депозитом
Всі вечірки будуть починатися о 20.00
Зустріч в Facebook.
O’Connor’s
Адреса: вул. Хорива, 15/8
В ірландському пабі O’Connor’s також відзначатимуть день святого Патрика.
Організатори обіцяють живу музику, конкурси и призи.
Начало в 19.00.
Зустріч у Facebook.
Раніше Факти ICTV писали, коли і як святкувати День святого Патрика.