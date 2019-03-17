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День святого Патрика: Google представив святковий дудл

Сьогодні, 17 березня, відзначається День святого Патрика. До свята пошуковий сервіс Google опублікував на своїй головній сторінці дудл.

День святого Патрика: Google представив святковий дудл

Google нагадав про День святого Патрика його головним символом – трилистою конюшиною.

Сам дудл намальований в зеленому кольорі і написаний кельтським шрифтом, що також асоціюється зі святом та Ірландією в цілому.

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День святого Патрика вважається найголовнішим святом у Ірландії. 17 березня символізує прийняття християнства в країні.

Відзначати його на державному рівні почали з 1903 року.

Раніше Факти ICTV писали, коли і як святкувати День святого Патрика.

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