Сьогодні, 17 березня, відзначається День святого Патрика. До свята пошуковий сервіс Google опублікував на своїй головній сторінці дудл.
Google нагадав про День святого Патрика його головним символом – трилистою конюшиною.
Сам дудл намальований в зеленому кольорі і написаний кельтським шрифтом, що також асоціюється зі святом та Ірландією в цілому.Читайте: День святого Патрика 2019: 5 ірландських пабів Києва Пиво рікою та танці до ранку! Що треба знати про День святого Патрика - ТЕСТ Куди піти на День святого Патрика у Києві
День святого Патрика вважається найголовнішим святом у Ірландії. 17 березня символізує прийняття християнства в країні.
Відзначати його на державному рівні почали з 1903 року.
Раніше Факти ICTV писали, коли і як святкувати День святого Патрика.