Сьогодні, 17 березня, відзначається День святого Патрика. До свята пошуковий сервіс Google опублікував на своїй головній сторінці дудл.

Google нагадав про День святого Патрика його головним символом – трилистою конюшиною.

Сам дудл намальований в зеленому кольорі і написаний кельтським шрифтом, що також асоціюється зі святом та Ірландією в цілому.

День святого Патрика вважається найголовнішим святом у Ірландії. 17 березня символізує прийняття християнства в країні.

Відзначати його на державному рівні почали з 1903 року.

Раніше Факти ICTV писали, коли і як святкувати День святого Патрика.