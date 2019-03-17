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Гороскоп на сьогодні, 17 березня

Яким буде 17 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 17 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День добре підійде для творчих справ, а також для різних релігійних практик.

Сьогодні бажано не напружуватися і зайнятися справами, які приносять задоволення.

Час підійде для розподілу ресурсів, упорядкування фінансів і догляду за рослинами.

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У цей день не варто займатися питаннями, пов’язаними з відносинами або шлюбом. Також варто утриматися від грубих вчинків.

Сприятливим сьогодні вважається стрижка волосся, початок подорожей і надягання нового одягу.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на березень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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