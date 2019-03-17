День святого Патрика відзначають 17 березня і вважають своєрідним міжнародним днем Ірландії. Наскільки добре ви знаєте історію і традиції свята, покаже тест.

В Україні молодь давно полюбила веселі та нескладні традиції на День святого Патрика.

У багатьох ірландських пабах у цей день влаштовують різні концерти, проводять акції і дарують знижки на алкоголь.

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Перш ніж відправитись на вечірку, пропонуємо пройти тест і дізнатися, наскільки добре ви розумієтесь на традиціях цього свята.

Готові?

До слова, Факти ICTV зібрали п’ятірку найкращих заходів до Дня святого Патрика.