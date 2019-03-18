В Україні весна буде досить тепла, лише на початку квітня і в кінці травня очікуються похолодання.

Весна буде тепліше на кілька градусів, ніж зазвичай, прогнозує завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова.

У кінці березня і початку квітня очікується похолодання, аж до заморозків.

Приблизно з 10 по 20 квітня температура буде підніматися вище норми до + 28°, але у хмарну погоду до + 20-22°.

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По всій Україні у квітні показник середньої місячної температури буде вище на 2 градуси. Залежно від регіону температура буде від + 9 ° до + 11 °.

На початку травня буде тепло, але після 20 числа очікується похолодання з опадами, шквальними вітрами і градом. На початку червня буде тривати прохолодна погода з можливими опадами.

У травні середньомісячна температура повітря очікується від + 15-17 ° на заході і до + 17-18° в інших областях України.

До речі, раніше синоптики розповіли, що справжня весна в Україну прийде після 25 березня.