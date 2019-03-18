Компанія Apple презентувала дві нові моделі планшетів iPad mini 2019 і iPad Air, які отримали підтримку стилуса Pencil.

Нові iPad mini і iPad Air отримали підтримку пристрою Apple Pencil і процесор A12 Bionic.

Також планшети оснастили новим Retine-дисплеєм, технологією True Tone і Touch ID.

Крім того, для iPad Air доступний чохол-клавіатура Smart Keyboard.

Читайте: iPhone 11 матиме квадратну камеру – ЗМІ

Обидва планшета будуть доступні у трьох кольорах: сріблястий, сірий космос і золотистий з 64 або 256 Гб вбудованої пам’яті.

Нова модель iPad mini обійдеться від $399 – $679, а iPad Air – $499 – $779.

У США гаджети можна замовити з 19 березня, проте невідомо, коли продажі стартують в Україні.





















Apple презентувала нові моделі iPad mini і iPad Air / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що з’явилися перші рендери нового смартфона від компанії Apple з попередньою назвою iPhone 11.

Фото: Apple