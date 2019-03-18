Дослідники протестували антивіруси на операційну систему для смартфонів Android і виявилося, що більшість з них – неефективні.

Дослідники з організації AV-Comparatives протестували 250 антивірусів на операційну систему Android і з’ясували, що більшість з них не можуть захистити смартфон від вірусів.

Лише 80 антивірусних програм відповідали вимогам дослідників і могли виявляли більше 30% шкідливих програм.

Проте під час тестів попадалися й такі антивіруси, яким вдавалося розпізнати самих себе в якості шкідливого ПЗ.

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Експерти заявили, що антивіруси, які не пройшли випробування, не перевіряють програми, а звіряють їх з чорними і білими списками.

В AV-Comparatives радять користуватися такими перевіреними антивірусами, як Kaspersky Lab, Avast, ESET, AVG, McAfee.

До слова, додаток TikTok оштрафували через те, що він збирав особисті дані дітей до 13 років.