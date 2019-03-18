Сьогодні в Україні святкують День працівника податкової та митної справи, який прийшов на заміну іншим святам.
Свято з’явилося у 2013 році, аби вшанувати роль органів доходів і зборів у забезпеченні єдності та цілісності податкової і митної політики держави.
Воно замінило День митної служби України та День працівника державної податкової служби.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем працівника податкової та митної справи.
На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п’ятірку!
***
В митника сьогодні свято,
Він працює так завзято,
Бо йому багато треба,
Зірочок дістати з неба.
Можна нести вам горілку,
Щоб сьогодні душу гріла,
Аби добре святкувалось,
І на славу свято вдалось!
***
Працівники митниці – люди особливі,
Хоч душі їхні ніжні і вразливі:
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки –
Коли уся країна щось святкує,
Тоді митник наполегливо працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Митник почне вантажі перевіряти
Та радий він! Бо до усього звиклий
Трудяга відповідальний – митник!
***
Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, в вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
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