Сьогодні в Україні святкують День працівника податкової та митної справи, який прийшов на заміну іншим святам.

Свято з’явилося у 2013 році, аби вшанувати роль органів доходів і зборів у забезпеченні єдності та цілісності податкової і митної політики держави.

Воно замінило День митної служби України та День працівника державної податкової служби.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем працівника податкової та митної справи.

На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п’ятірку!

***

В митника сьогодні свято,

Він працює так завзято,

Бо йому багато треба,

Зірочок дістати з неба.

Можна нести вам горілку,

Щоб сьогодні душу гріла,

Аби добре святкувалось,

І на славу свято вдалось!

***

Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні і вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

Тоді митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантажі перевіряти

Та радий він! Бо до усього звиклий

Трудяга відповідальний – митник!

***

Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, в вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

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