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До Землі летить небезпечний астероїд

До Землі 22 березня наблизиться астероїд 2019EA2.

До Землі летить небезпечний астероїд

Астероїд пролетить на відстані 305 тис. км від Землі. Діаметр космічного тіла становить 37 метрів.

Він летить повз Землю зі швидкістю 319,2 км/хв. Йдеться про те, що навіть незначна зміна траєкторії може призвести до зіткнення з нашою планетою.

Цей астероїд вчені виявили нещодавно, що спричинило справжню паніку серед провісників кінця світу.

Фото: NASA

Читайте: Кінець світу 2019 і ще 11 дат Апокаліпсису: що станеться із Землею

До речі, раніше вчені показали, як виглядає поверхня астероїда.

Джерело: NASA

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