До Землі 22 березня наблизиться астероїд 2019EA2.
Астероїд пролетить на відстані 305 тис. км від Землі. Діаметр космічного тіла становить 37 метрів.
Він летить повз Землю зі швидкістю 319,2 км/хв. Йдеться про те, що навіть незначна зміна траєкторії може призвести до зіткнення з нашою планетою.
Цей астероїд вчені виявили нещодавно, що спричинило справжню паніку серед провісників кінця світу.
Фото: NASA
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До речі, раніше вчені показали, як виглядає поверхня астероїда.
Джерело: NASA
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