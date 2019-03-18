Яким буде 18 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 18 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День може бути дуже емоційним, починати щось важливе не рекомендується.

Агресивна поведінка та бажання виплеснути емоції, швидше за все, не дадуть конструктивного результату. Цю енергію можна направити на взаємодію зі своїми страхами, обмеженнями. Якщо в оточенні щось дратує або не подобається, варто подивитися всередину себе і задати питання собі.

Можна приділити увагу справам, які вимагають посидючості й зосередженості. Спілкування сьогодні найкраще обмежити або хоча б обирати близьких за духом та інтересами.

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Вечірня пора може додати дратівливості і гостроти емоційного сприйняття. Можливі провокації від дітей, тому бажана спокійна атмосфера. Іноді порушення правил – найкраще рішення. Доречні процедури, що заспокоюють нервову систему.

Несприятливо: початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на березень 2019 року для всіх знаків зодіаку.