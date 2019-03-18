Гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 11 по 17 березня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Марина Скаді – професійний астролог, публіцист, консультант, ведуча тренінгів і семінарів. Марина займається практичною астрологією з 2007 року, а з 2015 року проводить навчальні заняття.

Гороскоп для Овнів

Цей період сприятливий для розвитку фізичної сили і витривалості. Формуються вдалі обставини для вас, на перший план виступають фізичні дії і діяльність, а це означає, що робота, спроби привести себе в гарну форму і заняття спортом напевно будуть успішними. Цей час підходить для роботи пов’язаної з реконструкцією або переробкою матеріалів. Методи, які ви застосовуєте, стануть більш продуманими і ефективними.

Гороскоп для Тельців

Це період позитивної енергії. Всі сприятливі події, які трапляються в цей час, напевно будуть вагомими і тривалими. Ви зможете виправити помилки, які в минулому призвели до невдач і скористатися набутим досвідом, щоб почати новий проект. Цей період пов’язаний з успіхом, ви станете впевненіше дивитися в майбутнє, можливо вам запропонують керівну посаду або отримаєте фінансовий прибуток.

Гороскоп для Близнюків

Нелегко вловити справжнє значення отриманої інформації. Спроби розібратися в ситуації призводять до збентеження і викликають більше питань, ніж відповідей. Можлива втрата ключів, друкованих матеріалів, документів і кореспонденції. Ідеї та інформація піддаються осмисленню в містичному або духовному плані. Щасливі події і вдалі знайомства можливі, якщо ви можете собі дозволити подорожувати по воді або відвідувати басейн.

Гороскоп для Раків

Швидше за все, обставини складуться так, що ваша впевненість у собі і сила волі отримають випробування. Успіх залежить від вашої здатності або бажання протистояти чужим вимогам особливо вимогам представників влади. Можливо, ви потрапите в ситуацію, яка змусить вас засумніватися у своїй правоті чи майбутньому успіху вашої нинішньої роботи. Однак ви здатні досягти і досягнете поставленої мети, якщо зумієте подолати роздратування і розчарування.

Гороскоп для Левів

Ви отримаєте повне відчуття власної унікальності і внутрішнього задоволення, відчуєте прилив життєвих сил й енергії. Якщо нинішні обставини викликають у вас занепокоєння, якщо обставини склалися не на вашу користь, впевненість у собі і життєва сила допоможуть вам поліпшити їх. Сприятливий час для початку нових справ, здійснення творчих проектів, відкриття підприємств, спілкування, відпочинку та розваг.

Гороскоп для Дів

Ви стаєте більш зосередженими, з’являється бажання навести порядок, все розставити по місцях, роздобути нову інформацію і знайти їй місце. Дратує найменша недбалість або неточність. Здатність до узагальнення слабшає, є небезпека заплутатися в деталях. Зростає бажання втручатися в чужі справи з кращих спонукань і прагнення допомогти. В цей час укладається більше, ніж зазвичай, торгових угод, але вони сповнені застережень і умов.

Гороскоп для Терезів

У вас гарний настрій, прагнете контактів, люди також раді спілкуванню з вами. В цей час загострюється сприйнятливість до краси, більш виражений інтерес до протилежної статі. Поліпшуються відносини з рідними, близькими і друзями. З’являється багато нових контактів, але зв’язки, встановлені в цей період, ненадійні. Рішучість слабшає, прийняті рішення легко змінюються. Ви схильні до суперечок, але до сварок справа не доходить, розсудливість перемагає. Посилюється готовність до партнерства і мирних переговорів.

Гороскоп для Скорпіонів

З’являється можливість домогтися влади або впливу, повернути втрачене або почати все заново, але в цьому випадку перспективи пов’язані з вашою професією або роботою, з фізичною діяльністю та взаємовідносинами з чоловіками. Обставини вимагають фізичних дій і можуть принести шанс, якого ви давно чекали. Отримані вами звістки й інформація чи спосіб їх використання можуть значно поліпшити ваш особистий імідж і репутацію в цей період.

Гороскоп для Стрільця

Підвищується впевненість у собі, енергія та ініціативність. Вірогідні події, які поліпшать ваш настрій. У справах буде супроводжувати удача, а для творчих людей можливе виникнення нових ідей. Хтось може вас похвалити або ви отримаєте заслужену нагороду. Щодо здоров’я – збільшення життєвої сили й активності. Якщо ви присвятите тиждень самореалізації, розвагам або заняттям з дітьми, то отримаєте ефективний результат.

Гороскоп для Козерогів

Оточуючі прихильно поставляться до ваших досягнень, а також до вашої думки. Можливо вдале поєднання ідей і методів, потенційні результати яких, будуть включати просування по соціальних сходах і запрошення зайняти провідний пост у колективі. Це відмінний час для перегляду планів, коригування проектів, переоформлення документів. Справи, пов’язані з літературною творчістю або спілкуванням, поїздками, будуть вдалими.

Гороскоп для Водоліїв

Начальство, можновладці або ті, хто впливає на ваше життя, будуть схильні підтримати вас – це шанс продемонструвати свої можливості. У цей період прохання про послугу зустрінуть доброзичливе ставлення. Обставини дозволять знайти вдоволення собою, відчути новий приплив життєвої енергії. Готовність допомагати ближнім і великодушність, сприятливо позначаться на вашій репутації, викликаючи в оточуючих почуття, які допоможуть вам в досягненні особистих цілей.

Гороскоп для Риб

Підвищується творча та інтелектуальна активність, бажання писати, читати, спілкуватися. Можливі зустрічі або недалекі поїздки. Сприятливий період для підписання документів, переговорів, озвучування нових ідей і будь-якого виду творчості. Висока самооцінка і сила волі, спонукають вас до самовираження у позитивному ставленні. Зосередженість на своїх інтелектуальних прагненнях і самовираженні може допомогти вам досягти більш високих рівнів уяви та оригінальності.