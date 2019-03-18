Загальне правило Великого посту – їсти потрібно так, щоб відчувати легкість. Обтяжити себе можна і пісною їжею. Тому краще зупинити свій вибір на рецептах простих страв.

Під час посту дозволені всілякі соління (мариновані та солоні огірки, квашена капуста), а також гриби, горіхи, чай, сірий або чорний хліб, можна варити компоти, фруктові киселі та різні каші на воді з додаванням родзинок, чорносливу та кураги.

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Їсти потрібно один раз на день – ввечері, лише в суботу і неділю можна обідати і вечеряти.

Як харчуватися у Великий піст

По понеділках, середах і п’ятницях – вода, чорний хліб, фрукти і овочі.

По вівторках та четвергах – гаряча їжа, приготована без олії.

По суботах та у неділю – дозволяється їжа з олією, виноградне вино.

Гречана каша з грибами і смаженим часником

Інгредієнти на 3-4 порції:

1 склянка гречаної крупи;

1 головка часнику;

1 велика цибулина;

100 мл олії;

400 г гливи або шампіньйонів;

0,5 ч. л. меленої паприки, сіль.

Фото: Sergii Koval | Dreamstime.com

Приготування:

Залийте гречану крупу 2,5 склянками окропу, посоліть, закрийте і варіть на невеликому вогні 25 хвилин.

Очистіть часник, злегка роздавивши зубчики. Покладіть їх у маленьку каструльку, залийте олією, поставте на невеликий вогонь. Обсмажуйте, поки часник не стане золотистим. Вийміть його шумівкою на тарілку.

Очистіть цибулю і наріжте тонкими півкільцями. У гливи видаліть жорсткі кінці ніжок. Великі капелюшки наріжте на частини, дрібні залиште цілими.

У сковороді розігрійте часникову олію, покладіть цибулю. Смажте на сильному вогні, часто помішуючи, 5 хвилин. Додайте гливу, смажте ще 5 хвилин. Посоліть, посипте паприкою, перемішайте, зніміть з вогню.

Змішайте гриби з цибулею і часник з гречаною кашею і подавайте.

Пісні голубці з перловкою

Складові:

1 маленький качан капусти;

2 жмені перлової крупи;

5 невеликих свіжих або заморожених білих грибів;

15 середніх шампіньйонів;

половина невеликого кореня селери;

1 невелика морквина;

1 середня цибулина;

2 ст. л. будь-якої нерафінованої олії, сіль, мелений чорний перець.

Фото: Pixabay

Для соусу:

1 середній свіжий або заморожений білий гриб;

3 середніх шампіньйона;

3 стебла зеленої цибулі;

1 гілочка чебрецю;

1,5 ст. л. борошна;

2 ст. л. будь-якої нерафінованої олії, сіль.

Приготування:

Виріжте качан з капустини. Покладіть його у пароварку на 15-20 хвилин, потім відокремте 12-16 листків і відбийте молотком потовщену частину.

Перловку промийте гарячою водою. Залийте великою кількістю холодної води в сотейнику, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 20 хвилин. Відкиньте на сито і обсушіть.

Очистіть овочі. Наріжте дрібними кубиками цибулю, моркву, корінь селери, білі гриби і шампіньйони. Змішайте з перловкою і викладіть в ємність для пароварки, готуйте 20 хвилин. Приправте олією, сіллю і перцем.

Капустяне листя розкладіть на поверхні столу, в центр кожного покладіть по 1-2 ст. л. начинки (в залежності від розміру листа) і заверніть конвертом. Покладіть в пароварку і готуйте 15-20 хвилин.

Для соусу гриби наріжте скибочками, покладіть в сотейник і злегка обсмажте на середньому вогні в олії 5-7 хвилин, додайте борошно і 300 мл води. Варіть, помішуючи, до загустіння 10 хвилин.

Додайте дрібно нарізані цибулю і чебрець, посоліть за смаком. Подавайте з голубцями.

Пиріжки з картоплею

Для тіста:

600 г (4 склянки) борошна;

1,5 склянки води;

30 г сухих дріжджів;

2 ст. ложки олії;

1 ст. л. цукру;

0,5 ч. л. солі.

Для начинки: приблизно 5 картоплин і одна цибулина.

Фото: Pixabay

Приготування:

Висипаємо у миску всю муку, вливаємо склянку теплої води, додаємо розведені в 0,5 склянки води дріжджі, олію, цукор і сіль, добре вимішуємо, присипаємо борошном і ставимо в тепле місце на 1 годину, щоб підійшло. Обім’яти його і дати ще раз піднятися.

Картоплю відварити у підсоленій воді, зробити пюре, додати обсмажену цибулю. Сформувати пиріжки. Зверху змастити міцним солодким чаєм.

Дати настоятися 20 хвилин і випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 35 хвилин.

Прості коржі

Складові:

приблизно 1,5 склянки борошна;

100 мл води;

40 мл олії;

дрібка солі.

Фото: Denis Bondarenko | Dreamstime.com

Приготування:

Борошно просіяти, зробити воронку, куди влити воду і олію, додати дрібку солі і замішувати з центру, поступово захоплюючи борошно з країв. Тісто має вийти еластичне і м’яке, відставати від рук.

Відщипуючи від готового тіста шматочок розміром з невелике куряче яйце або великий волоський горіх, розкачати його так тонко, як тільки вийде. І готувати на розігрітій на середньому вогні сковороді по 1,5-2 хвилини з кожного боку.

Яблучний штрудель з родзинками і горіхами

Складові:

500 г пісного дріжджового листкового тіста;

1 кг кислих або кисло-солодких яблук;

100 г родзинок;

100 г нежарених кешью;

100-150 г тертих сухарів;

150 г цукру;

2 ст. л. меду;

1 ст. л. кунжутного насіння;

3 ст. л. коричневого цукру;

горіхова олія;

сік і цедра 1 лимона;

борошно для присипки.

Фото: Pixabay

Приготування:

Приготуйте начинку: яблука очистіть від серцевини, наріжте тонкими скибочками, збризніть лимонним соком (одне яблуко залиште для прикраси).

Родзинки замочіть у гарячій воді на 10-15 хвилин. Потім відкиньте на друшляк. Цедру подрібніть.

У сковорідці на сильному вогні нагрівайте олію, покладіть яблука, білий цукор, цедру і родзинки, готуйте 2-3 хвилин. Зніміть з вогню.

В іншій сковорідці розтопіть мед, додайте кешью, перемішайте, щоб всі горіхи були покриті медом, і посипте кунжутним насінням. Обсмажуйте ще 1 хвилину, зніміть з вогню і всипте горіхи в яблука. Перемішайте.

Кухонний рушник присипте борошном і тонко розкачайте на ньому тісто, збризніть його олією, присипте сухарями.

Викладіть на тісто начинку рівним шаром. Підніміть ближній край рушника і зробіть перший завиток рулету. Потім, тримаючи рушник за бічні краї, повільно витягайте його від себе – рулет при цьому буде згортатися.

Перекладіть штрудель на змащене олією деко, прикрасьте тонкими яблучними скибочками, посипте коричневим цукром, прикрийте фольгою і випікайте у розігрітій до 190 градусів духовці 25 хвилин.

Відразу після приготування накрити їх рушником або кришкою, щоб не засохли. У такий корж можна загорнути будь-яку начинку, як у лаваш.

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