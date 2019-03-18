Цього року православні українці відзначатимуть Великдень 28 квітня.

У 2019 році дата Великодня знаходиться поруч зі ще одним вихідним – Днем праці 1 травня.

У зв’язку з цим українці відпочиватимуть під час великодніх свят п’ять днів – з 27 квітня по 1 травня. Однак один день все ж доведеться відпрацювати.

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27 квітня – субота, вихідний;

28 квітня – Пасха, вихідний;

29 квітня – понеділок, вихідний на честь Великодня;

30 квітня – вівторок – вихідний, який потрібно буде відпрацювати в суботу, 11 травня;

1 травня – День праці, вихідний.

Нагадаємо, 11 березня розпочався Великий піст. Що і коли можна їсти – в календарі харчування на кожен день від Фактів ICTV.