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Скільки буде вихідних на Великдень 2019

Цього року православні українці відзначатимуть Великдень 28 квітня.

пасха 2019

У 2019 році дата Великодня знаходиться поруч зі ще одним вихідним – Днем праці 1 травня.

У зв’язку з цим українці відпочиватимуть під час великодніх свят п’ять днів – з 27 квітня по 1 травня. Однак один день все ж доведеться відпрацювати.

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  • 27 квітня – субота, вихідний;
  • 28 квітня – Пасха, вихідний;
  • 29 квітня – понеділок, вихідний на честь Великодня;
  • 30 квітня – вівторок – вихідний, який потрібно буде відпрацювати в суботу, 11 травня;
  • 1 травня – День праці, вихідний.

Нагадаємо, 11 березня розпочався Великий піст. Що і коли можна їсти – в календарі харчування на кожен день від Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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