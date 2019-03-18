В атмосфері Землі зафіксували вибух метеорита. Його потужність в 10 разів перевищує викид енергії атомної бомби в Хіросімі.

В атмосфері Землі зафіксували надпотужний вибух метеорита. Метеорит був розміром в кілька метрів, а енергія вибуху склала 173 кілотонн.

Відзначається, що вибух був другим за потужністю за останні 30 років.

За даними NASA, вибух стався 18 грудня, але його помітили не відразу через те, що явище сталося над Берінговим морем.

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Метеорит на швидкості 32 км/с увійшов в атмосферу і вибухнув за 25,6 км від поверхні Землі.

Він пролетів біля маршрутів Північної Америки та Азії, які використовують цивільні літаки.









У 10 разів потужніше бомби у Хіросімі: в атмосфері Землі вибухнув метеорит / 2 фотографии

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